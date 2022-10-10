В Харькове и еще пяти регионах Украины прогремели взрывы

Фото: Соцсети

В Харькове прогремела серия взрывов, передает «Страна.ua». У многих пропали свет и водоснабжение. Сообщается, что поврежден объект энергетической инфраструктуры. Также, по данным издания, прилеты снарядов зафиксированы в Николаевской, Сумской и Полтавской областях, а также в Ивано-Франковске и Ровно на западе Украины.

Взрывы в Харькове, в городе у многих пропал свет, — говорится в публикации.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях объектов критической инфраструктуры города. Отмечается, что киевское метро полностью остановило работу, станции функционируют как бомбоубежища.

Также стало известно, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, в этих местах фиксируются пожары. По данным украинских СМИ, взрывная волна выбивает окна в общественном транспорте. Также взрывы слышны во Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины, во многих населенных пунктах на западе страны отключено электричество.