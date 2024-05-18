В Харькове прогремел взрыв

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Взрыв прозвучал в Харькове, сообщило издание «Общественное». Звук раздался, вероятно, «за пределами города», отметили журналисты. Подробности не уточняются, власти не комментировали информацию.

Как свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в четырех регионах страны объявлена воздушная тревога. Сирены звучат в Черниговской, Днепропетровской, а также Черкасской и Кировоградской областях.

Ранее в Харькове раздались два взрыва. Они были зафиксированы 17 мая в 00:11 и 00:13 мск. По сведениям украинского официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога в Харьковской области звучала рекордное время. Сирену включили в 08:15 (мск) и не отключали почти весь день. Предыдущий рекорд был поставлен в регионе 10 мая, когда сигнал беспрерывно звучал 13 часов 20 минут.

Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель признал, что США считают «невероятно отчаянным» положение украинских войск. Он добавил, что военная помощь может привести к изменению на поле боя. Газета The New York Times в свою очередь писала, что ВСУ ждут серьезные потери, если украинское командование отдаст приказ защищать Харьковскую область. Украинские войска крайне истощены, а оружие из недавнего пакета американской помощи только начинает поступать на линию фронта, констатировали эксперты.