В Харькове прогремел взрыв

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В украинском городе Харьков прозвучал взрыв, сообщил украинский телеканал «Общественное». По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе продолжают звучать сирены. Местные власти не прокомментировали ситуацию.

Подробностей о произошедшем нет. Известно, что воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской и Полтавской областях.

Ранее в городе произошла серия взрывов. По словам мэра Игоря Терехова, поступила информация, что обстрелу подверглась центральная часть областного центра. Средства массовой информации уточнили, что взрывы в Харькове произошли до объявления воздушной тревоги, сирены в городе включились в 06:48.

До этого воздушная тревога объявлялась в семи регионах Украины. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сирены ранее звучали в Одесской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Хмельницкой и Черновицкой областях. В Киеве, Одессе, Николаеве и Кировограде также были слышны серии взрывов.

В ночь на 18 октября несколько мощных взрывов прозвучало и в подконтрольных Киеву частях Запорожской области. Была слышна серия как минимум из пяти взрывов. Местные власти ситуацию не прокомментировали.