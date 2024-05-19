В Харькове прогремел мощный взрыв Мэр Терехов: в Харькове прогремел сильный взрыв

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В Харькове прогремел мощный взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. Он призвал местных жителей быть осторожными.

Сильный взрыв в Харькове. Будьте осторожны! — говорится в сообщении.

В пятницу, 17 мая, в Харькове раздались два взрыва. Они были зафиксированы в 00:11 и 00:13 мск. По сведениям украинского официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога в Харьковской области звучала рекордное время. Сирену включили в 08:15 мск и не отключали почти весь день. Предыдущий рекорд был поставлен в регионе 10 мая, когда сигнал беспрерывно звучал 13 часов 20 минут.

Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель признал, что США считают «невероятно отчаянным» положение украинских войск. Он добавил, что военная помощь может привести к изменению на поле боя. Газета The New York Times в свою очередь писала, что ВСУ ждут серьезные потери, если украинское командование отдаст приказ защищать Харьковскую область. Украинские войска крайне истощены, а оружие из недавнего пакета американской помощи только начинает поступать на линию фронта, констатировали эксперты.

12 мая Генеральный штаб Вооруженных сил Украины перебросил на Харьковское направление бойцов диверсионного подразделения «Кракен». Перед ними поставили задачу остановить продвижение ВС России.