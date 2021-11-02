В Харькове образовались очереди из катафалков на кремацию тел из-за COVID

В украинском Харькове из-за ухудшения ситуации с COVID-19 образовались очереди из катафалков на кремацию тел. За минувшую неделю в Харьковской области от коронавируса скончались 180 человек, сообщает местное издание Newsroom со ссылкой на жителей города.

Местная жительница заявила, что тело её бабушки, скончавшейся 17 октября, 10 дней находилось в морге. Сразу кремировать женщину не удалось из-за загруженности крематория.

10 дней тело находилось в морге, и 27-го подошла очередь на кремацию. Приехав сюда, мы поняли, почему такая проволочка <...>, катафалки приезжают постоянно, — цитирует её издание.

В одной из харьковских фирм по предоставлению ритуальных услуг сообщили, что ждать приходится от 10 дней до двух недель. Если человек скончался дома, то необходимо получить справку от терапевта и поместить тело на сохранение в больницу, рассказали в компании.

С начала пандемии на Украине коронавирусом заболели более 3 млн человек, умерли свыше 72 тысяч жителей. Полный курс вакцинации прошли 17,72% населения.

Ранее украинские пограничники отказались пускать в страну иностранцев, которые привиты российской вакциной «Спутник V». Формальной причиной этого решения стало то, что данный препарат не включён в перечень Всемирной организации здравоохранения.

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