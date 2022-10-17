В Харькове перестало работать метро, сообщает администрация городского метрополитена в Telegram. Также, по информации издания «Страна.ua», в некоторых частях города отключено электричество.
По техническим причинам временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена, — говорится в сообщении.
Сегодня в Киевской области объявлена воздушная тревога. Утром она также была объявлена в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях страны.
Накануне вечером издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Одессе. По данным агентства, власти косвенно подтвердили эту информацию и призвали сохранять спокойствие. Также сообщалось о том, что объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях страны.
Позднее украинское агентство УНИАН сообщило о том, что в Николаеве произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов.