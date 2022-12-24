В Харькове переименовали Академический русский драмтеатр имени Пушкина

Фото: teatrpushkina.com

В Харькове переименовали Академический русский драматический театр имени А. С. Пушкина, сообщила депутат областного совета Галина Куц в своем Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Из названия учреждения убрали слово «русский» и имя литератора.

Наконец-то театр Пушкина в Харькове переименован! Теперь в названии театра нет ни слова «русский», ни слова «Пушкин», — написала Куц.

Она отметила, что за переименование проголосовал 81 депутат из 104.

Сайт «Харьков Times» сообщил, что это не первая попытка переименовать театр. В начале декабря депутаты во время онлайн-совещания должны были рассмотреть вопрос о смене названия учреждения, однако сессия не состоялась по техническим причинам.

Также в начале декабря в городе Изюме Харьковской области власти решили переименовать улицы Пушкинскую и Суворовскую в улицы Бандеры и Петлюры. Заместитель мэра города Владимир Мацокин заявил, что изменения коснутся целого ряда улиц, в которых присутствуют связанные с Россией названия или исторические личности.

Так, улица Московская станет улицей Ивана Мазепы, площадь Революции — площадью Героев Крут, улица Ломоносова — улицей Романа Ратушного, улица Пролетарская — Лондонской, улица Горького — улицей Виталия Смолярова, улица Тургенева — улицей Джохара Дудаева, улица Волоха — улицей гетмана Полуботка, улицу Камчатскую переименуют в улицу Аляски.