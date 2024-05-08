В Харькове на востоке Украины был слышен взрыв

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/Global Look Press

Звук взрыва раздался в Харькове на востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило издание «Общественное. Новости». Официальные власти происходящее не комментировали.

Украинские мониторинговые каналы пишут об активности тактической авиации ВКС России. По некоторым данным, в Лубнах Полтавской области и в Кировоградской области прогремели взрывы. Минобороны РФ не комментировало эти данные.

В находящемся под контролем украинских властей поселке Белозерка около Херсона раздались повторные взрывы, информировало ранее издание «Зеркало недели». Местные мониторинговые группы рассказали о взрывах в Полтаве. Власти данных территорий эту информацию не комментировали.

Херсонские и полтавские паблики писали о движении групп ударных беспилотников. Местные жители утверждают, что в Полтаве сработала система противовоздушной обороны. О разрушениях информации нет. В подконтрольных Киеву районах Херсонской области, а также ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Российские силы 7 мая уничтожили цех ВСУ по производству твердого ракетного топлива, заявляли в Минобороны РФ. Также, по данным ведомства, удары нанесены по складам горючего и военно-технического имущества украинской армии.