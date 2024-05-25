В Харькове прогремела серия взрывов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повторные взрывы произошли в Харькове, сообщил глава местной областной администрации Олег Синегубов. Он призвал горожан не покидать укрытия, но не привел никаких подробностей.

Повторные взрывы, — написал он в своем Telegram-канале.

Также о серии взрывов без деталей заявил мэр Харькова Игорь Терехов. В городе продолжает действовать воздушная тревога.

Ранее стало известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело уголовное дело о допущении прорыва границы Харьковской области российскими войсками. После атаки ВС России Киев потерял контроль над десятью селами. Под следствием оказались 28 командиров, подразделения которых самовольно оставили позиции на Харьковском направлении.

Бывший советник НАТО полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявлял, что в зоне СВО происходит методичное уничтожение личного состава ВСУ. Он также отметил, что наблюдается буквальный распад армии Украины. По словам эксперта, украинцы дезертируют, целые подразделения размером почти в два батальона переходят на сторону российских военных или сдаются им в плен.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский виновен в отсутствии фортификационных сооружений в Харьковской области, считает депутат Рады Марьяна Безуглая. Она подчеркнула, что предыдущий главком ВСУ Валерий Залужный также не подготовил никаких укреплений на данном направлении.