В Харькове и Днепропетровске прогремели взрывы «Страна.ua»: в Харькове и Днепропетровске прогремели взрывы

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В Харькове и Днепропетровске прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua». Ранее в украинских городах четырежды объявлялась воздушная тревога.

В Харькове и Днепропетровске сообщают о взрывах, — пишет издание.

19 декабря очевидцы сообщили о взрывах в Киеве. Местные жители рассказали, что в столице Украины два раза за час звучала воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе города.

Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве около 1,1 млн жителей остались без света. По его словам, оборудование работало менее чем на 50% обычной мощности.

Президент РФ Владимир Путин 8 декабря заявил, что российские войска начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку на Крымский мост. Глава государства также сообщил о подрыве ВСУ линий электропередачи в Курске, указав, что на Западе никто не осудил Украину за эту диверсию.