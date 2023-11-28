В ГУР Украины заявили о «российском следе» в деле отравления жены Буданова ГУР Украины: причастность РФ к отравлению Будановой является главной гипотезой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Причастность России является «главной гипотезой» отравления жены начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианны, заявил в интервью AFP представитель ведомства Андрей Юсов. Никаких аргументов в защиту данной позиции он при этом не привел.

Расследование покажет, но это главная гипотеза, — сказал Юсов, отвечая на вопрос, может ли быть Москва причастна к случившемуся.

28 ноября издание «Бабель» со ссылкой на источник в украинской военной разведке сообщило, что жену Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице. При этом у нескольких сотрудников ГУР МО Украины также выявили отравление аналогичными веществами. У самого главы ГУР никаких повреждений организма выявлено не было.

Позднее Андрей Юсов подтвердил факт отравления жены главы ведомства Кирилла Буданова тяжелыми металлами. Он подчеркнул, что женщина проходит курс лечения, который, по его словам, уже завершается.

Депутат Госдумы РФ Александр Бородай предположил, что жена главы украинского ГУР могла стать объектом покушения, кто-то таким образом хотел надавить на ее мужа. По мнению парламентария, разборки в «верхушке» украинской власти становятся все более частыми перед грядущим «военным крахом» Украины.