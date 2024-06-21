В Грузии указали на двойные стандарты США в вопросе сотрудничества с Китаем Премьер Грузии обвинил США в двойных стандартах из-за критики партнерства с КНР

Фото: Александр Имедашвили/Sputnik/РИА Новости

Ираклий Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал двойным стандартом критику сотрудничества Тбилиси с китайской компанией со стороны Запада, сообщает РИА Новости. Заявление прозвучало после высказывания посла США Робин Даниган о принадлежности большого пакета компании, которая будет строить порт в Грузии, Коммунистической партии КНР.

Все знают, что Китай является важнейшим торговым партнером ЕС и США. Когда в таких условиях мы слышим критику в адрес Грузии в связи с углублением экономических отношений с Китаем, это является двойным стандартом, который неприемлем для нас, — сказал Кобахидзе.

Ранее представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер объявил, что Вашингтон вводит визовые ограничения против десятков граждан Грузии, которых считают причастными к нарушению прав человека. Эти меры связаны с недавно принятым Тбилиси законом об иноагентах.

До этого посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский высказал мнение, что после принятия закона об иноагентах ЕС может пересмотреть безвизовый режим со страной. По его словам, для этого нужно большинство голосов государств-членов.