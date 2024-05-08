В Грузии связали подготовку беспорядков с добровольцами с Украины СГБ Грузии: в Тбилиси готовят беспорядки с участием добровольцев с Украины

Фото: Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

Организаторы митингов против законопроекта об иноагентах в Тбилиси готовят провокации с привлечением воюющих на стороне Украины грузинских добровольцев, сообщает ТАСС со ссылкой на Службу госбезопасности Грузии. Целью провокаций назвали развитие деструктивных сценариев.

В указанных преступных планах участвуют граждане Грузии, находящиеся за рубежом, в частности определенная часть грузин, воюющих на Украине, — уточнили в службе.

В СГБ Грузии отметили, что «определенные группы лиц», которые готовят провокации, финансируются из-за рубежа конкретными парламентскими и непарламентскими политическими партиями и неправительственными организациями.

Ранее Служба государственной безопасности Грузии назвала захват власти насильственным путем целью организаторов протестов в Тбилиси против законопроекта об иностранных агентах. В ведомстве отметили, что те получают деньги из-за рубежа в виде криптовалюты. Как считают грузинские спецслужбы, мишенью для агрессии у митингующих являются сотрудники правоохранительных органов.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Центральное разведывательное управление США хочет осуществить государственный переворот в Грузии. Он подчеркнул, что грузинская полиция на акциях действует осторожно, но ее все равно забрасывают камнями. Это грозит эскалацией противостояния, предположил он.