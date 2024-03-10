В Грузии сообщили о рисках вовлечения в военный конфликт Гарибашвили: риски вовлечения Грузии в военный конфликт на Украине остаются

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Грузия накануне выборов все еще стоит перед риском вовлечения в военный конфликт и открытия «второго фронта» против России, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили. При этом государство ухитрилось сохранить стабильность, мир и экономическое развитие, подчеркнул он.

Риски, которые существовали в позапрошлом и прошлом году в связи с безопасностью и вовлечением страны в войну, в связи с открытием «второго фронта», никуда не исчезли. Я поговорил об этих проблемах с избирателями и сказал им, что победа «Грузинской мечты» является единственным альтернативным решением для нашего народа по сохранению мира, стабильности и развития, — сказал политик.

Ранее политолог Васо Капанадзе отметил, что парламентские выборы для Грузии имеют чуть ли не экзистенциальное значение. Поэтому понять спикера парламента Шалву Папуашвили, который заявил, что грузинскому народу в 2024 году фактически придется выбирать между войной и миром, вполне возможно, отметил эксперт. Их итог во многом определит, по какому пути пойдет Грузия: либо в ногу с процессом по формированию многополярного мира, либо равнение на попытки сохранить однополярный.