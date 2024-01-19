В Грузии призвали Зеленского ответить за позорную ложь о Саакашвили Власти Грузии требуют от Зеленского извинений за ложь о пытках Саакашвили

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Грузия ждет извинений от президента Украины Владимира Зеленского, лидера Молдавии Майи Санду и некоторых западных стран за обвинения Тбилиси в пытках экс-президента Михаила Саакашвили, сказал председатель парламента страны Шалва Папуашвили. По его словам, западные политики опозорились, публично транслируя ложь, передает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Сегодня мы узнали, что президент Зеленский лгал, когда обвинял Грузию в пытках Саакашвили, узнали, что врала президент Санду, когда обвиняла Грузию в пытках Саакашвили. Мы узнали, что лгали и европарламентарии. <...> Многие западные политики опозорились перед Грузией и грузинским народом, так как зря обвиняли Грузию в пытках Саакашвили. Мы об этом узнали и поэтому ждем, что эти люди извинятся, — подчеркнул Папуашвили.

Ранее грузинский политолог Васо Капанадзе заявил, что оппозиция требует вернуть Саакашвили из больницы в тюремную камеру, так как он выглядит здоровым. Пытаясь не допустить такого поворота событий, Саакашвили делает громкие заявления в интервью зарубежной прессе, чем привлекает внимание, считает эксперт.

Партию «За Грузию» возмутил тот факт, добавил политолог, что Саакашвили жалуется на тяжелые недуги, но при этом снова начал давать пространные интервью иностранным журналистам, в том числе и телевизионным, и выглядит вполне здоровым. Сам бывший глава государства заявил, что его нельзя возвращать в тюрьму.