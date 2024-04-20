Валерия Доброва

В Грузии поставили условие ЕС для отказа от закона об иноагентах Гарибашвили: Грузия пересмотрит закон об иноагентах в случае вхождения в ЕС

20 апреля 2024 в 14:00

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии