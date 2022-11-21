В Грузии пообещали экспертизу по возможному отравлению Саакашвили Минюст Грузии закажет экспертизу на предмет отравления Саакашвили тяжелыми металлами

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Михаил Саакашвили

Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе заявил, что ведомство обратится в национальное бюро экспертизы с целью проведения токсикологического исследования для проверки возможного отравления экс-президента страны Михаила Саакашвили. По его словам, власти не имеют информации об отравлении политика тяжелыми металлами, сообщает РИА Новости.

Мать Саакашвили Гиули Аласания ранее сообщила, что у политика в организме выявили повышенное содержание тяжелых металлов, в том числе ртути. Брегадзе на это заметил, что распространять такого типа информацию может любой человек, у которого есть доказательства.

Подобного типа отчет никто не предоставлял Пенитенциарной службе. Для того, что бы у общественности не оставались вопросы, завтра утром я намерен обратиться в национальное бюро экспертизы о проведении токсикологической экспертизы, чтобы у населения была полная информация о состоянии здоровья Михаила Саакашвили, — подчеркнул министр.

Саакашвили, отказавшийся от длительной голодовки, в настоящее время лечится в клинике в Тбилиси.

Ранее пенитенциарная служба Минюста Грузии опровергла сообщения о возможном отравлении находящегося под стражей Михаила Саакашвили. Там отметили, что заключенный несколько месяцев находится в больнице под постоянным медицинским наблюдением и получает необходимую медицинскую помощь.