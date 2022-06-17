В Грузии пообещали добиваться статуса кандидата в ЕС Политолог Шарашенидзе: Грузия продолжит добиваться статуса кандидата в Евросоюз

Фото: Vladimir Valishvili/Global Look Press

Тбилисский политолог Торнике Шарашенидзе в беседе с NEWS.ru отреагировал на решение Еврокомиссии не предоставлять Грузии статус кандидата в Евросоюз до выполнения ряда условий. По его мнению, ничего страшного для Грузии в этом нет, страна и дальше продолжит стремиться в ЕС.

Всем трем странам, включая и Грузию, придется провести серьезные реформы. На пресс-конференции Урсула фон дер Ляйен (глава Еврокомисии. — NEWS.ru) отметила, что сейчас все зависит от того, как индивидуально эти страны будут работать. Если в Грузии хорошо выполнят реформы, то примут раньше. На самом деле большой разницы я не вижу, — заявил Шарашенидзе.

Он добавил, что из-за этого решения настроения в грузинском обществе не меняются и страна будет добиваться права получить статус кандидата в ЕС.

Ранее Еврокомиссия официально рекомендовала предоставление Украине статуса страны — кандидата на вступление в EC. Как заявила Урсула фон дер Ляйен, страна борется с олигархами и приняла жесткие законы против них, а также выполнила 80% рекомендаций ЕС по реформам в отношении меньшинств, и им осталось принять закон в отношении национальных меньшинств.

Также статус кандидата рекомендовано дать Молдавии. Грузии же этот статус пока не дали: как отмечается, ЕС ждет, что страна проявит политическое единство.