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Европа

В Грузии опровергли сообщение о приостановке безвизового режима с ЕС

21:54, 29 сентября 2021
В Грузии опровергли сообщение о приостановке безвизового режима с ЕС Фото: pixabay.com
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Глава грузинского МИД Давид Залкалиани заявил, что распространившаяся ранее в СМИ информация об отмена безвиза для некоторых стран, не соответствует действительности. Сообщалось, что на такие меры Европа может пойти из-за массового нарушения миграционного законодательства прибывающими гражданами. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в европейском интернет-издании EUobserver появилась статья, в которой говорилось, что такие страны как Франция, Германия, Италия и другие обсуждают возможность приостановки безвизового режима для граждан Украины, Грузии, Молдавии, а также жителей балканских стран. Это якобы связано с ростом запросов убежища и нарушением миграционных правил гражданами этих и других стран.

Я хочу всех успокоить, а также разочаровать людей, которых эта история очень расстроила. Я знаю, что наши оппоненты очень взволнованы и это невероятно, когда оппоненты радуются вероятному провалу страны. Но я хочу разочаровать их и сказать, что это очень большая ложь. В этой статье не говорится конкретно о Грузии, но также о Молдавии и Восточных Балканах. Наоборот, количество соискателей убежища из Грузии в ЕС уменьшилось на 75%. Так что это очень большая ложь, нам ничего не угрожает, все очень хорошо, - передает слова Залкалиани агентство.

Ранее стало известно, что в 2024 году в России может вступить в силу новый закон о миграции, который затронет вопросы, связанные с въездом, пребыванием и трудовой деятельностью мигрантов, и повлечёт отмену ряда нынешних актов. Закон предполагает введение для иностранцев единого въездного документа. Об этом РИА Новости заявил заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов.

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