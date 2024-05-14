В Грузии приняли скандальный законопроект Парламент Грузии принял закон об иноагентах в окончательном чтении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парламент Грузии 14 мая одобрил в третьем, окончательном чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». По словам спикера законодательного органа Шалвы Папуашвили, которые передает телеканал «Рустави», эту инициативу поддержали 84 депутата, а против проголосовали — 30.

84 — за и 30 — против. Закон принят, — заявил Папуашвили на пленарном заседании парламента.

По сообщению корреспондента Paper Kartuli, спецназ готовится к разгону демонстрации. К 16:04 мск протестующие сломали забор и открыли проход во двор парламента.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что Еврокомиссия пока не согласовала меры в ответ на закон Грузии об иноагентах. По его словам, принятие этой инициативы станет препятствием для вступления республики в объединение.

Ранее МВД Грузии сообщило, что в Тбилиси в ходе протестов против закона об иноагентах были задержаны 20 человек, среди них один гражданин России и двое американцев. Им вменяются статьи о мелком хулиганстве и неподчинении требованиям сотрудников правоохранительных органов. Речь идет о россиянине Г. Б. 2002 года рождения, а также о гражданине США П. Х. 1995 года рождения. Еще один американец отказался называть свои личные данные.

Митинги продолжаются уже месяц. Один из дней, когда демонстрантов решили разогнать перцовым газом, водометом и резиновыми пулями, подробно освещал NEWS.ru.