NL Times: в Greenpeace призвали запретить частные самолеты в Европе

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Представители Greenpeace заявили, что необходимо запретить перелеты на частных самолетах в воздушном пространстве Европы. Такая мера позволит значительно снизить уровень негативного воздействия на климат, пишет газета NL Times. Специально для Greenpeace исследование о числе перелетов на бизнес-джетах провели специалисты консалтинговой компании CE Deft.

Эксперты выяснили, что с начала текущего года в Нидерландах было совершено более 16 тысяч перелетов на частных самолетах. В среднем они пролетают расстояние в 1180 километров. По словам аналитиков, 11% бизнес-джетов пролетают менее 250 километров. До отметки в 500 километров не дотягивают 35% рейсов.

В CE Deft рассказали, что в случае отказа от частных самолетов выбросы углекислого газа в атмосферу сократятся на 80%. Консалтинговая компания рекомендовала гражданам пересаживаться с бизнес-джетов на коммерческие рейсы. Кроме того, по большинству маршрутов в Европе курсируют высокоскоростные поезда. Эмиссии последних почти равны нулю, отмечают эксперты.

Ранее спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил о том, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) занимается подкупом журналистов, а Greenpeace фальсифицирует данные.

Во время форума «Экосистема» на Камчатке он также весьма скептически отнесся к деятельности российского филиала международной экологической организации.