В Греции заявили об обстреле подозрительного судна Территориальная охрана Греции обстреляла подозрительное судно

Береговая охрана Греции заявила, что 10 сентября преследовала «подозрительное судно» под флагом Коморских островов, которое вошло в греческие территориальные воды. Был открыт предупредительный огонь в безопасном направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на греческую береговую охрану.

В субботу днем патрульный катер администрации порта Митилини обнаружил в морской акватории к северо-западу от Лесбоса судно ро-ро ANATOLIAN под флагом Коморских островов, которое подозрительно двигалось в пределах национальных территориальных вод, взяв курс к северу от острова, — отмечается в сообщении греческой стороны.

Когда капитан «подозрительного судна» получил от экипажа патрульного катера указание остановиться, подчиняться не стал, продолжив ход параллельно турецкому берегу. Началась погоня с предупредительными выстрелами. Судно так и не остановилось, ушло в турецкие территориальные воды, указали в береговой охране. Об инциденте были проинформированы власти Турции.

Ранее стало известно, что в Анкаре посчитали противоречащим международному праву инцидент, произошедший в районе острова, расположенного у пролива Дарданеллы. В Турции заявили, что греческая сторона открыла преследующий огонь по судну, которое следовало в международных водах около турецкого острова Бозджаада. Турция потребовала расследования инцидента.