В Греции заявили о непризнании вхождения новых регионов в состав России Президент Греции Сакелларопулу: Афины не признают вхождение в состав России новых регионов

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Катерина Сакелларопулу

Президент Греции Катерина Сакелларопулу заявила, что Афины не признают вхождение в состав России новых территорий. Об этом она заявила в Киеве, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.

Мое присутствие сегодня в Киеве свидетельствует о безраздельной поддержке и солидарности Греции с вами, — цитирует агентство Сакелларопулу.

Она назвала события на Украине прямым вызовом либеральной демократии и европейским ценностям. По мнению Сакелларопулу, в мире должны защищать безопасность и стабильность от ревизионизма.

Также греческий президент напомнила, что Греция даже при негативных последствиях для своей экономики поддержала и выполняет антироссийские санкции ЕС.

Мы безоговорочно поддержали решение Совета Европы о предоставлении Украине статуса страны-кандидата в члены ЕС, отправили гуманитарную помощь, а также оборонную технику, — напомнила политик.

Она также отметила, что Греция дала убежище для десятков тысяч граждан Украины.

Ранее посол РФ в Греции Андрей Маслов сообщил о резком сокращении турпотока в страну из России. В 2022 году в Греции российских туристов было даже меньше, чем в пандемийном 2020 году, их число составило всего 15 тысяч человек. В «рекордном» же 2013 году в Греции побывали 1,3 млн россиян.