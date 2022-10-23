В Греции заявили, что экономический крах Евросоюза предопределен Греческий политик Варуфакис: ЕС гарантированно ожидает крах в борьбе с энергокризисом

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Греческий политик, бывший министр финансов страны Янис Варуфакис заявил, что экономический крах Евросоюза предопределен. Уже в настоящее время заметна быстрая деиндустриализация стран блока, отметил он в беседе с немецким телеканалом N-TV.

Уже сейчас мы видим стремительную деиндустриализацию в Европе. Европейские компании платят за газ в десять раз больше, чем их конкуренты в США или Китае. Уже приостанавливаются производства, и очень скоро мы увидим, что фабрики будут искать новые места в США или других странах, — считает Варуфакис.

Отвечая на вопрос, удастся ли ЕС преодолеть энергетический кризис, он уверенно заявил, что «провал гарантирован». По его мнению, ЕС оказался «в глубоком кризисе», но понимание этого следует ожидать лишь к следующей зиме.

Варуфакис добавил, что главной проблемой ЕС оказалось отсутствие «союза» в реальности.

Когда речь идет о беженцах или мигрантах, каждый поступает по-своему. Когда дело доходит до газа, тоже, — сказал политик.

Ранее бывший министр финансов Эстонии, председатель Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме заявил, что в начале энергетического кризиса в Европе виновата председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а не президент России Владимир Путин. Он добавил, что глава правительства Эстонии Кая Каллас также причастна к тому, что происходит в стране.