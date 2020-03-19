https://static.news.ru/photo/fe6c4be6-69cb-11ea-9442-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Анна Понаморева/Global Look Press

Власти Греции с 19 марта запретили проведение публичных мероприятий с участием 10 и более человек. Ограничения являются попыткой предотвращения распространения коронавирусной инфекции, пояснил глава Генерального секретариата гражданской защиты Никос Хардалиас.

Передвижения вне домов должны быть сведены к абсолютному минимуму, — заявил он журналистам.

По его словам, выходить на улицу нужно лишь для удовлетворения жизненных потребностей.

На территории Греции зарегистрированы более 400 случаев инфицирования COVID-19, пятеро пациентов скончались. В стране закрыты торговые центры, общепиты, пляжи, горнолыжные курорты, писал NEWS.ru.