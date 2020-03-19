Власти Греции с 19 марта запретили проведение публичных мероприятий с участием 10 и более человек. Ограничения являются попыткой предотвращения распространения коронавирусной инфекции, пояснил глава Генерального секретариата гражданской защиты Никос Хардалиас.
Передвижения вне домов должны быть сведены к абсолютному минимуму, — заявил он журналистам.
По его словам, выходить на улицу нужно лишь для удовлетворения жизненных потребностей.
На территории Греции зарегистрированы более 400 случаев инфицирования COVID-19, пятеро пациентов скончались. В стране закрыты торговые центры, общепиты, пляжи, горнолыжные курорты, писал NEWS.ru.
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