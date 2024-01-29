В Греции забили тревогу из-за украинских фур Депутат Велопулос: украинские фуры опустошают склады армии Греции

Фото: IMAGO/Stelios Stefanou/Eurokin/Global Look Press

Фуры с украинскими номерами вывозят материалы с греческих военных складов, заявил в Twitter (X) депутат и лидер партии «Эллиники лиси» Кириакос Велопулос. Он сравнил эту ситуацию с государственной изменой.

Дело становится масштабнее и опаснее, если все это правда! <...> Грузовики с украинскими номерами «опустошают» склады боеприпасов в Кехрие? Более 17 грузовиков за один день? Большегрузные фуры с украинскими номерами вывозят оттуда припасы, — отметил депутат.

Согласно его утверждениям, только 15 января было зафиксировано более 17 таких грузовиков, а подобная ситуация повторялась и в другие дни. Велопулос пообещал поднять этот вопрос в парламенте.

Если все это подтвердится, то это представит собой измену! — добавил он.

Напомним, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен предложил Греции передать вооружение Киеву в обмен на финансовую помощь от Вашингтона. Помощь Афин украинской армии Блинкен оценил в $200 млн. Госсекретарь США добавил, что Вашингтон может также рассмотреть вопрос поставок Греции самолетов-заправщиков КС-135. Кроме того, в Госдепартаменте одобрили возможную продажу Афинам истребителей F-35.

Ранее греческие СМИ писали, что Блинкен в ультимативной форме потребовал от Мицотакиса новых поставок оружия на Украину. Журналисты сравнили требование главы Госдепартамента с вымогательством. Они пояснили, что Греция «уже все отдала и прорвала национальную оборону» в ходе предыдущих поставок оружия Украине.