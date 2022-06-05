В Греции сообщили о передаче Украине «невероятного количества» оружия

Фото: ABACA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Греции планирует передачу «невероятного количества» оружия и боеприпасов Вооруженным силам Украины, сообщает греческий портал pronews.gr. Уточняется, что Афины собираются поставить 122 бронированных машин пехоты БМП-1, 60 переносных зенитных ракетных комплексов FIM-92 Stinger, а также 20 тысяч автоматов Калашникова АК-47 и патроны к ним.

В списке 122 бронированных машин пехоты БМП-1 со всем боезапасом для пулеметов; 15 тысяч снарядов 73-мм; 2,1 тысячи реактивных снарядов 122-мм; 20 тысяч автоматов Калашникова АК-47; 3,2 миллиона патронов калибра 7,62 мм; 60 ПЗРК FIM-92 Stinger, — сказано в сообщении.

Отмечается, что БМП-1 будут переправлять по воде на баржах.

Ранее испанские журналисты узнали, что местное правительство готово поставить Украине тяжелое вооружение, включая танки и зенитные ракеты. До этого Мадрид предоставлял Киеву только боеприпасы и легкое вооружение, среди которого были гранатометы и пулеметы.