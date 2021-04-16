В Греции призвали отменить визы для туристов из РФ

https://static.news.ru/photo/0bbdf00c-9f53-11eb-b776-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Auth/http://imagebroker.com/Global Look Press

Политик Нотиас Мариас заявил, что Греция может воспользоваться сложившейся в настоящий момент ситуацией и отменить визы для туристов из России. Лидер партии «Греция — новый путь», профессор и экс-депутат Европарламента сказал, что страна должна разрешить россиянам въезд с простым предъявлением паспорта и, конечно же, в соответствии с условиями санитарных протоколов. Так он прокомментировал визит главы Министерства туризма Хариса Теохариса в РФ в рамках подготовки к открытию границ.

По словам политика, Шенгенское соглашение многими государствами ЕС было остановлено на фоне пандемии коронавируса. Мариас подчеркнул, что только с отменой виз Грецию может ждать массовый приезд российских туристов.

Он также высказался насчёт ограничения Москвой авиасообщения с Турцией из-за роста заболеваемости коронавирусом, которое, по его мнению, могут продлить и после конца мая.

Немедленная отмена виз сразу же привлечёт миллионы российских туристов в Грецию. Это поможет затем и зимнему туризму, у которого серьёзные проблемы из-за пандемии коронавируса, — цитирует профессора РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, со следующей недели Греция отменит обязательный семидневный карантин для туристов из ряда стран, в число которых входит и Россия. Путешественники смогут приезжать на греческие курорты при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус или сертификата о вакцинации, но при этом для них сохранятся ограничения на передвижение по государству.