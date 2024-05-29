В Греции признали тяжелое положение ВСУ в конфликте Премьер Греции Мицотакис: боевые действия в зоне СВО плохо складываются для ВСУ

Фото: МО Украины

Текущее положение Вооруженных сил Украины в конфликте нельзя назвать хорошим, заявил телеканалу Star глава правительства Греции Кириакос Мицотакис. Так политик оценил ситуацию для Киева в зоне спецоперации накануне предстоящих в июне выборов в Европарламент.

И это связано с европейскими выборами. Посмотрите, что происходит в нашем окружении: Ближний Восток в огне, конфликт на Украине сейчас не складывается хорошо для Украины, — обратил внимание премьер.

Ранее бывший министр обороны и экс-директор ЦРУ США Роберт Гейтс подчеркнул, что российская армия продвигается в зоне СВО по всей линии фронта, из-за чего ситуация для украинских военных сложилась плачевная. Затянувшееся в конгрессе рассмотрение вопроса выделения средств Киеву обернулось настоящей проблемой, уточнил он.

До этого британский эксперт Александр Меркурис предупредил, что положение Вооруженных сил Украины в конфликте стало хуже критического. Такая тенденция просматривается на всех направлениях специальной военной операции, резюмировал политолог.

Кроме того, военкор Александр Коц выразил уверенность, что наступление российских войск в Харьковской области позволит им продвинуться и на других направлениях СВО. ВСУ активно перебрасывают силы и средства под Харьков. Этим они создают их дефицит на других участках, заключил журналист.