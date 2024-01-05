В Греции предрекли Европе статус вассального континента из-за НАТО Unherd: преданность НАТО превращает Европу в вассальный континент

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Преданность НАТО ускоряет скатывание Европы к статусу вассального континента, считает экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис. Свое мнение бывший чиновник изложил в колонке для британского портала Unherd. Варуфакис заявил, что членство в Североатлантическом альянсе не является необходимым, а также не обеспечивает достаточный уровень обороны государств.

В качестве примера он обратился к истории Греции. Экс-министр напомнил о восстании студентов афинского Политехнического института, которое было жестоко подавлено войсками фашистской хунты «черных полковников» в ноябре 1973 года. Участники манифестации транслировали лозунги о ликвидации баз США в стране.

При этом, отмечает Варуфакис, студенты не были антиамериканцами, но выступали «категорически против жизни в квазиамериканской колонии», в которой национальный бюджет должен получать неофициальное одобрение со стороны США и в которой НАТО контролирует армию и полицию.

Разумно ли предполагать, что наши демократии укрепятся, если мы передадим нашу внешнюю политику и оборону в руки НАТО — иными словами, правительству США, — задался вопросом экс-чиновник.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес выступил с предложением ликвидировать блок НАТО. Он выразил мнение, что Альянс приносит гражданам только беды, а также осудил своих коллег за поддержание войны.