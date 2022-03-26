В Греции осквернили памятник адмиралу Ушакову

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В Греции неизвестные осквернили памятник русскому адмиралу Фёдору Ушакову на острове Корфу. Посольство России в стране потребовало от властей расследования инцидента и наказания виновных, сообщает РИА Новости.

В связи с осквернением памятника посольство направило ноту в МИД Греции с требованием расследовать акт вандализма и привлечь виновных к ответственности, — рассказали агентству в дипмиссии.

В своём Telegram-канале посольство опубликовало фото памятника адмиралу. На нём видно, что монумент испачкан красной краской.

Еще один антироссийский акт, направленный против нашего общего исторического наследия, — говорится в подписи к снимку.

В посольстве рассказали, что почётный консул России на Корфу и Ионических островах обратился к муниципальным властям с просьбой привести памятник Ушакову в надлежащий вид.

Ранее сообщалось, что в Афинах вандалы осквернили памятник советским воинам, сражавшимся за независимость Греции в ходе Второй мировой войны. Они нарисовали на нём символ украинского нацбатальона «Азов». Посольство РФ призвало найти и наказать виновных, а СКР возбудил по факту осквернения памятника уголовное дело.