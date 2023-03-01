В Греции объявили трехдневный траур после крушения поездов

Фото: IMAGO/Leonidas Tzekas/Eurokini/Global Look Press

В Греции объявили тредневный траур в связи со столкновением грузового и пассажирского поездов недалеко от города Темпи, сообщает Newsbomb.gr. По последним данным, число жертв катастрофы возросло до 38 человек.

Решением премьер-министра Кириакоса Мицотакиса объявлен трехдневный национальный траур по жертвам железнодорожной катастрофы в Темпе, погибло не менее 38 человек, — говорится в сообщении.

С 1 по 3 марта 2023 года на всех общественных зданиях приспустят флаги во всех общественных зданиях. Кроме того, в стране отменят массовые празднества и часть развлекательных программ. Общенациональный траур вводился в Греции только семь раз.