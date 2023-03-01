В Греции арестован начальник железнодорожной станции после смертельного ЧП В Греции арестовали начальника железнодорожной станции после столкновения поездов в Темпи

Фото: Tzekas Leonidas/Keystone Press Agency/Global Look Press

1 марта 2023 года, Лариса, Греция: пожарные и спасатели работают на месте столкновения пассажирского поезда со встречным грузовым поездом, в результате которого десятки пассажиров погибли и получили ранения

Греческая полиция арестовала начальника железнодорожной станции после столкновения пассажирского и грузового поездов в Темпи, в случае признания вины ему может грозить пожизненное заключение, сообщило греческое общественное телевидение ERT. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов также допросят регулировщика положения рельсов.

Начальник станции Hellenic Trains арестован, на него возложена основная ответственность за трагическое происшествие со столкновением двух поездов в Темпи. <...> Он должен объяснить, что случилось с пассажирским поездом и почему он простоял в Палеофарсалосе более часа, а также объяснить, почему два поезда двигались в течение часа по одной и той же линии в противоположном направлении, — говорится в сообщении.

Показания также дали представитель Hellenic Trains и два руководителя отделов — машинистов и диспетчеров. Следствие пытается выяснить, привел ли к столкновению составов человеческий фактор или речь идет о технических неполадках. Также выясняется, почему начальник станции предоставил пассажирскому поезду конкретную линию.

ЧП произошло в ночь с 28 февраля на 1 марта. Пассажирский поезд следовал по маршруту Салоники — Лариса. В результате столкновения состав с пассажирами опрокинулся, в нем находились около 350 пассажиров. По последним данным, в результате трагедии погибли не менее 38 человек, 85 получили травмы.