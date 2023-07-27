В Греции активисты потребовали восстановить отношения с Россией В Греции активисты потребовали восстановить отношения с Россией и не спонсировать Киев

Фото: IMAGO/Stelios Stefanou/Eurokin/Global Look Press

Греческие активисты провели на берегу южного пригорода Афин Глифады митинг с требованием восстановить отношения с Россией и остановить спонсирование Украины, сообщает РИА Новости. В мероприятии приняли участие около 50 человек.

Агентство отмечает, что активисты держали плакаты, среди которых были: «Зеленский ворует европейскую помощь», «Греция хочет быть друзьями с Россией, и ей нужен туризм», «Евросоюз не должен спонсировать режим в Киеве».

Активисты указали на то, что Греция объята лесными пожарами. В их тушении могли бы помочь российские пожарные самолеты, однако греческие власти предпочитают, чтобы страна сгорела, но не просить помощи у Москвы. Также, по их мнению, Греция присоединилась к антироссийским санкциям, из-за чего страна лишилась многих тысяч туристов из России. Это нанесло огромный ущерб национальной экономике.

Принимавшие участие в митинге подчеркивали, что в обеднении Греции виноваты государства Евросоюза и украинский президент Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что власти Греции приняли решение ограничить доступ в туристические объекты, включая Акрополь, из-за рекордной жары и лесных пожаров. Достопримечательности будут закрыты в дневное время суток, когда температура воздуха превышает 40 градусов. Власти страны также обратились к гражданам, призвав их работать из дома.