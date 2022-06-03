В граничащей с Россией стране обнаружили первого заболевшего оспой обезьян В Латвии обнаружили первый случай заражения оспой обезьян

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Латвии обнаружили первый случай инфицирования оспой обезьян, передаёт портал Delfi. Им стал мужчина 50 лет, сообщивший, что заразился за границей. Болезнь протекает легко, пациент находится под наблюдением медперсонала.

Центр контроля и профилактики проводит эпидемиологическое расследование в связи с первым подтвержденным случаем оспы обезьян в Латвии, — говорится в сообщении.

Центр отметил, что эпидемиологическое расследование продолжается.

По состоянию на 1 июня ВОЗ зафиксировала 550 случаев оспы обезьян в 30 странах. По мнению ученых, вирус появился одновременно в нескольких государствах, поскольку какое-то время передавался бессимптомно. Врачи отмечают, что число заражений будет расти и может попытаться укрепиться в качестве патогена. По словам специалистов, симптомы проходят чаще всего самостоятельно, однако в некоторых случаях инфекция может протекать в тяжелых формах. Основным признаком заболевания принято считать увеличение лимфоузлов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 26 мая сообщила, что риски завоза оспы обезьян в Россию есть, но они небольшие. Она добавила, что главная задача состоит в том, чтобы предотвратить распространение заболевания внутри страны.