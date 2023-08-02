В госпиталях на Украине наблюдается дефицит крови и оборудования «Иди и смотри»: в госпиталях на Украине наблюдается дефицит крови и оборудования

Фото: president.gov.ua

В госпиталях на Украине наблюдается дефицит крови для раненых солдат ВСУ и оборудования, передает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на украинских медиков. По данным врачей, значительная часть гуманитарных поставок не доходит до медучреждений страны.

Новых поставок нет, а раненых очень много, самый большой дефицит крови с отрицательным резус-фактором, — рассказал каналу один из врачей.

Издание The Wall Street Journal ранее сообщило, что боевые действия на Украине привели к тому, что число украинцев, лишившихся одной или нескольких конечностей, приближается к показателям Первой мировой войны. На сегодняшний день, по разным данным, ампутацию пережили от 20 до 50 тысяч человек. При этом реальные цифры могут быть намного выше.

Система здравоохранения Украины сейчас перегружена, многие пациенты ждут искусственные конечности больше года.

Как рассказали военные хирурги США, из 100 украинских солдат, раненных рядом с линией фронта, 36% получили очень серьезные ранения, а от 5% до 10% всех военнослужащих были убиты. Западные военные хирурги не видели подобных травм такого масштаба со времен Второй мировой войны, сказал доктор Аарон Эпштейн, обучающий украинских военных медиков.