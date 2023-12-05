В Госдуме заявили о новом очаге напряженности у границ России Журавлев – для NEWS.ru: США используют Финляндию для дестабилизации России

Фото: МО США

США используют любую возможность для дестабилизации России, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, Вашингтону понадобилась Финляндия, чтобы у НАТО было больше возможности угрожать стратегическим объектам на территории РФ.

Не зря же Финляндию чуть ли не насильно втянули в НАТО, хотя большая часть населения страны была против. Это нужно было именно для того, чтобы Североатлантический альянс получил новые 1270 километров границы с Россией. Теперь с финской территории можно будет грозить нашим стратегическим объектам. Мало того, что прежняя линия соприкосновения выросла вдвое, так еще и расположена она с прибалтийскими странами, — заявил Журавлев.

По мнению парламентария, войска Финляндии представляют собой существенную силу. Он считает, что США создают новый очаг напряженности за счет Хельсинки.

В Финляндии одних только резервистов почти миллион человек, есть даже военная техника собственного производства, но самое главное — теперь в стране могут официально размещаться вооруженные силы любого другого государства Альянса. Ясно, что территорией не преминули воспользоваться США, которые используют любую возможность для дестабилизации ситуации вокруг России, и сейчас, когда потенциал Украины на этот счет практически исчерпан, нужно спешно искать и создавать новые очаги напряженности, — сказал Журавлев.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что Хельсинки начнет производство артиллерийских боеприпасов для Украины. По его словам, решение об этом будет принято «очень скоро», вероятно, до католического Рождества, которое отмечается 25 декабря. Он добавил, что готовность производить больше снарядов повысится не только в Финляндии, но и в других странах Северной Европы.