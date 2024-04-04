В Госдуме осудили желание Румынии «поглотить» Молдавию Депутат Новиков: население Молдавии не захочет объединяться с Румынией

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Население Молдавии не захочет объединяться с Румынией, таким мнением с NEWS.ru поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он считает, что молдавская государственность историчнее румынской, поэтому это скорее Кишинев должен присоединять к себе Румынию. Кроме того, депутат уверен, что планы президента Майи Санду не отвечают настроениям, пожеланиям, чаяниям и надеждам большинства молдавского народа.

История государственности у Молдавии имеет гораздо более весомые основания для того, чтобы, скорее наоборот, претендовать на присоединение Румынии. Эта попытка растворить молдавский народ в Румынии является посягательством на его историю, суверенитет. В этом отношении население республики вправе отстаивать свои интересы, — утверждает Новиков.

При этом депутат уверен, что «поглощение» Молдавии Румынией невозможно с точки зрения нормальной демократической процедуры. Если речь будет идти о мягкой аннексии, это не имеет ничего общего с волеизъявлением граждан Молдавии, подчеркнул депутат. Если этот процесс будет решаться на референдуме, то молдавское население не проголосует за расставание со своим суверенитетом, предполагает Новиков.

Сама постановка вопроса об объединении стран на фоне вступления Молдавии в Евросоюз создает некоторые основания, чтобы долго размышлять на тему. Что конкретно имеется в виду: будет ли это часть процесса об отказе Молдавии от государственности, что не будет ни Румынии, ни Молдавии, и атрибуты государственности будут не важны, — считает депутат.

Ранее премьер Румынии Марчел Чолаку поддержал идею объединения страны с Молдавией. По его словам, это произойдет внутри Евросоюза или другим путем. Политик отметил, что благодаря помощи Бухареста Молдавия устойчива, в ней живут «такие же румыны». Чолаку считает, что история была несправедлива, изменить прошлое нельзя, но можно вместе «строить будущее».