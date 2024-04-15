В Госдуме указали на приоритетную цель российских военных на Украине Депутат Шеремет назвал французских наемников приоритетной целью на Украине

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Французские наемники в рядах ВСУ являются приоритетной целью для ВС России, заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он считает, что санкционировавшие отправку своих военных на Украину власти Франции не смогут добиться успеха.

Французские наемники являются законной и приоритетной целью для наших военных. Если президент Франции Эммануэль Макрон в конечном итоге сам упадет в яму, которую так усиленно старается вырыть для России, — сказал депутат.

Ранее глава николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли удар по французским наемникам, которые находились в подконтрольном Вооруженным силам Украины Славянске. По его словам, под удар также попали украинские артиллеристы. Минобороны России данную информацию не комментировало.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» писал, что первая группа из 100 солдат французского Иностранного легиона была переброшена в Славянск. По данным канала, они прибыли в расположение 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский в свою очередь заявил, что французский Иностранный легион никогда не имел репутацию боеспособного формирования. По его словам, ситуация похожа на плохой анекдот.