В Госдуме сравнили НАТО с паразитом Депутат Толмачев: НАТО напоминает паразита

НАТО напоминает паразитический гриб кордицепс, который превращает муравьев в зомби, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Украину парламентарий сравнил с «безмозглым муравьишкой».

Депутат отметил, что вероятными целями противника будут объекты оборонно-промышленного комплекса и военной инфраструктуры. По его словам, Россия готова к этому. Но Толмачев задался вопросом, готовы ли к ответу Москвы «киевский режим и те, кто вкладывает ему в руки оружие».

Есть такой паразит муравьев — кордицепс. Он поражает нервную систему насекомого и берет его под свой контроль. Муравей превращается в зомби, идет туда и делает то, что велит ему гриб. Заканчивается все смертью обоих. НАТО в данной ситуации напоминает паразита, Киев — безмозглого в прямом смысле муравьишку, — заявил Толмачев.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что официальные лица в США ожидают, что первые атаки по территории России с применением произведенного в США оружия могут начаться в течение нескольких часов или дней. В издании отметили, что, разрешив использовать американское оружие для нанесения ударов по объектам в России, президент США Джо Байден «переступил через красную линию, которую сам же и обозначил».