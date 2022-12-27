В Госдуме сообщили об активной подготовке Польши к войне с Россией Депутат Гурулев: Польша активно готовится к военному противостоянию с Россией

Фото: US Army/Digital/Global Look Press

Польша занимается активной подготовкой к военному противостоянию с Россией, считает депутат Госдумы, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев. По его словам, на территории этой страны уже существует специальная группировка войск для столкновения с российскими вооруженными силами. Как отметил парламентарий в беседе с ИА SM.News, столкновение России и Польши неизбежно.

То, что поляки готовятся к войне, очень заметно. Они ведут себя предельно явно. <...> Группировка в Польше уже существует, вооружена американцами до зубов. Что касается нас, рано или поздно мы столкнемся напрямую с поляками. Руководство Польши толкает страну в пропасть и на большую войну. Нам так или иначе придется это делать, — добавил Гурулев.

Депутат считает, что усиленная подготовка Польши к боевым действиям против России обусловлена тем, что ВСУ уже выдыхаются, а мобилизационный резерв Украины истощился, из-за чего она скоро не сможет противостоять российским войскам. Гурулев подчеркнул, что подготовку Польши к военным действиям ни в коем случае нельзя игнорировать.

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива ранее сообщил, что Польша готова к захвату Западной Украины. По его словам, для Варшавы наступает момент истины, который она ждала много десятилетий, — возвращение своих земель. Он добавил, что войска переведены в боевую готовность, юридическая база готова, а все соответствующие документы подписаны. По словам Кивы, остались лишь нюансы, которые президент Украины Владимир Зеленский обговаривает с польским главой Анджеем Дудой.