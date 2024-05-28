В Госдуме рассказали, к кому перешла власть на Украине Депутат Чепа: после истечения срока Зеленского власть переходит законодателям

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Власть на Украине после истечения срока президентства Владимира Зеленского должна перейти к законодателям, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с Lenta.ru. Он подчеркнул, что в таком случае право на ведение переговоров и подписание мирных соглашений с Россией должно перейти спикеру парламента Руслану Стефанчуку.

По Конституции Украины, первым лицом государства является президент. Если его срок истек, а никаких решений по этому поводу не принято, то власть должна перейти в руки законодательной ветви власти, — отметил депутат.

Чепа подчеркнул, что если Зеленский будет подписывать какие-то соглашения с Москвой, то в Киеве могут «в удобный момент» отказаться от их исполнения. Депутат считает, что украинская сторона может прикрыться нелегитимностью Зеленского.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции Украины предусмотрено только продление полномочий Верховной рады, но ничего не сказано о продлении полномочий президента. Он подчеркнул необходимость проведения тщательного анализа по вопросу легитимности украинского лидера. Глава России добавил, что, если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок продолжается.

Срок полномочий Зеленского на президентском посту истек 20 мая, однако на Украине не были проведены выборы главы государства. Их отменили, обосновав это действующим военным положением в стране, а также продолжением всеобщей мобилизации.