В Госдуме рассказали как воспримут отправку французских войск на Украину Депутат Шеремет: Россия расценит французские войска на Украине как оккупацию

Фото: МО Украины

Отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Идея президента Франции Эммануэля Макрона по отправке войск «мертва и неосуществима» и не спасет «утопающего и готового хвататься за любую соломину [президента Украины Владимира] Зеленского», констатировал политик.

Отправка французских войск на Украину, народ которой стал заложником нацистского режима во главе с Зеленским, будет расценена как ее оккупация, а Франция воспринята как агрессор и сторона конфликта <...> Зеленский пусть не сомневается, заграница его не спасет. Французам еще предстоит познать разочарование от украинского режима, которое уже настигло соседнюю Польшу, — сказал Шеремет.

Ранее премьер-министр республики Габриэль Атталь отметил, что французских военных могли бы перебросить на Украину для защиты границ, обучения бойцов ВСУ и обеспечения противовоздушной обороны. По его словам, нынешний формат помощи Киеву два года назад исключался многими союзниками Франции. Слова президента страны о возможной отправке сухопутных войск в зону спецоперации Атталь призвал не расценивать как объявление о каких-либо действиях — он лишь не хочет исключать какие-либо варианты развития событий, подчеркнул премьер-министр.