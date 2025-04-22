В Госдуме раскрыли неожиданное направление в наведении порядка в зоне СВО Депутат Делягин: в зоне СВО идет наведение порядка в неожиданном направлении

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В зоне СВО идет наведение порядка в «неожиданном направлении», в частности в руководстве военных медиков решили упорядочить обеспечение фронта медицинскими изделиями, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Михаил Делягин. По его словам, командиров частей хотят обязать «исключить использование» подзапретных медизделий — например, бинтов и бандажей.

Правда, направление работы они выбрали неожиданное. Вместо концепции «накачаем наши части всем необходимым под завязку» они пошли по пути «запретим все, что не прошло соответствующую регистрацию». Причем отдельно указано, что данные изделия могут поступать от организаций, «оказывающих гуманитарную помощь» (читай — волонтеров), — написал он.

До этого в Минобороны заявили, что Вооруженные силы России продолжили проведение военной спецоперации на Украине после окончания пасхального перемирия. В частности, временный режим прекращения огня, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестал действовать с 00:00 21 апреля.

Ранее военный эксперт Александр Храмчихин назвал КНР главным поставщиком беспилотников для ВСУ. По его словам, украинские солдаты активно применяют в зоне боевых действий и дроны китайской сборки, и собственные БПЛА, которые сделаны из комплектующих производства КНР.