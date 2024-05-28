В Госдуме раскрыли, куда перебазируются иностранные наемники на Украине Депутат ГД Водолацкий: иностранные наемники на Украине уходят на вторую линию

Фото: МО Украины

Иностранные наемники и инструкторы на Украине стараются занять позиции во второй линии, рассказал РИА Новости координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР депутат ГД Виктор Водолацкий. По его словам, об этом говорят сдавшиеся в плен украинцы.

Сами сдавшиеся в плен украинцы говорят, что сегодня большая часть инструкторов и тех, кто заключили наемнические контракты, они перебазируются во вторую линию, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что вопрос отправки французских военных инструкторов для обучения украинских военных на территории Украины все еще актуален. В Министерстве обороны Франции отметили, что сейчас прорабатываются детали процедуры.

Заявление прозвучало после того, как главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине. Таким образом он поприветствовал «инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки военнослужащих ВСУ».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова до этого сообщила, что некоторые страны НАТО, отправившие своих специалистов обучать украинских военных на Украину, уже получают их тела обратно. Таким образом она ответила на слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, рассказавшей о подобных командировках.