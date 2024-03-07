В Госдуме предложили запретить движение литовского коммерческого транспорта Депутат Толмачев: РФ вправе ответить Литве на ущемление всего российского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Если Литва начнет конфискацию автомобилей с российскими номерами, РФ вправе ввести ответные меры, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев. Например, можно запретить движение литовского коммерческого транспорта, считает он.

Мы в своем праве ответить на ущемление литовцами всего российского — так, чтобы до них дошло. К примеру, запретить движение коммерческого транспорта с литовскими номерами, — сказал депутат.

Он отметил, что за годы санкционного давления РФ выработала систему ответа на подобные выпады — симметричную реакцию. Как показала практика, это самая доходчивая мера, подчеркнул парламентарий.

Однако на машине с литовскими номерами могут передвигаться и наши соотечественники, вынужденные покинуть Литву, которая скатывается в фашизм, поэтому важно разобраться и с такими случаями, — сказал Толмачев.

В сентябре прошлого года Литва запретила въезд автомобилей с российскими номерами. С 11 марта владельцам таких машин будет грозить штраф и конфискация машины, сообщает РИА Новости. Эти требования не коснутся автомобилей, следующих транзитом в Калининградскую область и из нее, они смогут находиться в Литве сутки.

В МИД РФ заявили, что Москва оценивает намерение литовских властей конфисковывать автомобили с российскими номерами как грубейший акт грабежа на государственном уровне. Если Литва сделает это, то от России последует ответ, уточнили дипломаты. Ведомство также подтвердило ранее озвученную рекомендацию о том, что россиянам необходимо воздержаться от поездок в прибалтийские страны.