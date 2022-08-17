В Госдуме предложили ответ на решение Финляндии по визам для россиян Депутат ГД Иванов призвал брать с въезжающих в РФ за бензином финнов расписку о поддержке СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов в своем Telegram-канале предложил обязывать финнов, приезжающих в Россию для заправки машин, перед покупкой бензина подписывать документ о поддержке спецоперации на Украине. Он отметил, что жители соседней страны также должны подписать документ об осуждении антироссийских санкций.

Если гражданин Финляндии хочет заправить машину бензином на российской автозаправке, то перед покупкой пусть подпишет документ о том, что он поддерживает специальную военную операцию на Украине. Ставишь подпись – получаешь бензин. Не ставишь подпись – «давай до свидания», толкаешь машину обратно до границы, — заявил Иванов.

Власти Финляндии накануне приняли решение сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз. Кроме того, МИД страны определяет квоты времени, отведенного для подачи заявлений на получение визы. 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% — для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом.

С начала сентября Финляндия откроет в среднем 100 заявок в день для обращающихся за визой в туристических целях, что составляет 10% текущего количества.