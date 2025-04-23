Отказ главы европейской дипломатии Каи Каллас признать Крым российским является политической слепотой, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия не нуждается в признании своих территорий.
ЕС может и дальше рисовать Украину с Крымом, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями, но политическая слепота не вернет эти территории Киеву, — считает депутат.
Он уверен, что разморозка отношений с США даст РФ все, «что нужно от западного мира», а ЕС и Киев «могут рыдать в голос». Белик подчеркнул, что Москве интереснее договориться «с чабаном, а не с его баранами».
Ранее депутат Госдумы от Крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что Кае Каллас следует изучить историю и восполнить свои пробелы. Этот совет он дал ей после того, как эстонский политик заявила о непризнании российского статуса полуострова.
По словам депутата, экс-пионерке, дочери номенклатурного члена КПСС в Советской Эстонии надо было не прогуливать уроки истории в школе. Тогда бы она знала, что после революции 1917 года с Советской Россией прекратили отношения ведущие мировые державы. Ивлев напомнил, что в 1922 году СССР признали европейские страны, а в 1933 году — США.