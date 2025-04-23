«Политическая слепота»: в ГД ответили на слова Каллас о непризнании Крыма Депутат Белик: заявление Каллас о Крыме является политической слепотой

Фото: Francis Vachon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кая Каллас

Отказ главы европейской дипломатии Каи Каллас признать Крым российским является политической слепотой, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия не нуждается в признании своих территорий.

ЕС может и дальше рисовать Украину с Крымом, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями, но политическая слепота не вернет эти территории Киеву, — считает депутат.

Он уверен, что разморозка отношений с США даст РФ все, «что нужно от западного мира», а ЕС и Киев «могут рыдать в голос». Белик подчеркнул, что Москве интереснее договориться «с чабаном, а не с его баранами».

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что Кае Каллас следует изучить историю и восполнить свои пробелы. Этот совет он дал ей после того, как эстонский политик заявила о непризнании российского статуса полуострова.

По словам депутата, экс-пионерке, дочери номенклатурного члена КПСС в Советской Эстонии надо было не прогуливать уроки истории в школе. Тогда бы она знала, что после революции 1917 года с Советской Россией прекратили отношения ведущие мировые державы. Ивлев напомнил, что в 1922 году СССР признали европейские страны, а в 1933 году — США.