В Госдуме ответили на мольбы экс-премьера Украины передать Киеву ракеты Депутат Говырин: Яценюк разворует западные ракеты под видом металлома

Депутат Госдумы Алексей Говырин с иронией прокомментировал в разговоре с NEWS.ru призывы бывшего премьера-министра Украины Арсения Яценюка передать ВСУ ракеты от западных союзников. По словам Говырина, запрос Яценюка не может вызывать одобрения из-за коррупционного бэкграунда политика.

Яценюк, тебе даже танки толком не доверили, куда тебе «крутые ракеты»? Яценюк еще до Майдана прославился, работая в банке тем, что умудрялся брать откаты по всем вопросам, которые проходили через его подпись. Прославился распилом миллиардов на строительстве «стены Яценюка», которая представляла собой не более чем канаву с проволочной сеткой для «защиты от российской армии», наверное,чтобы ракеты летели и смеялись, — иронизирует депутат.

Говырин добавляет, что схемы для незаконного освоения средств до сих пор работают в украинских государственных институция. Он предположил, что таким же образом Яценюк мог бы разворовать военную помощь.

Его схема до сих пор не дает покоя украинским коррупционерам всех мастей, и раз в месяц они пытаются забрасывать в кабмин Украины очередную идею о строительстве какой-нибудь стены за счет бюджета или за счет западных спонсоров. Так что дело Яценюка, можно сказать, живет. Почему ему не доверяли даже танки, а уж тем более нельзя передавать ракеты, потому что он бы и их разворовал под видом металлолома, их ведь тоже можно продать. Вряд ли его вообще помнят на Украине, — заключил Говырин.

Яценюк в ходе Киевского форума безопасности выступил с обращением к западным партнерам, потребовав передать ВСУ ракеты, чтобы украинская армия могла наносить удары по территории России. Он заявил, что партнерам следует в условиях этого «экзистенциального конфликта» передать Киеву не «посильную» военную помощь, а столько, сколько потребуется для решения вооруженного конфликта.