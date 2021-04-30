В Госдуме отреагировали на шествие националистов в Одессе

https://static.news.ru/photo/c7c59500-ab5d-11eb-b0a8-96000091f725_660.jpg Фото: Константин Сазончик/ТАСС

Марш националистов в Одессе в годовщину трагических событий является позором не только для Украины, но и для западного лагеря, который поддерживает Киев. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. Её цитирует РИА Новости.

Шокирует своим цинизмом то, что коллективный Запад на этом фоне выдаёт нынешнюю Украину за «демократическое» и «правовое» государство. Невозможно себе представить, чтобы по улицам немецких городов маршировали нацисты и праздновали сожжение узников Освенцима. Но если акты геноцида осуществляются против русских, против сторонников идей русского мира, но это для коллективного Запада — это абсолютно нормально, — отметила депутат.

Она обратила внимание, что полиция практически обеспечивала охрану националистов. Это говорит о том, что власти хотят использовать боевиков в качестве инструмента террора и запугивания жителей Одессы.

Панина добавила, что на Украине с одной стороны проводятся марши неонацистов, а с другой — готовятся законопроекты о введении уголовной ответственности за «пропаганду русского мира». Депутат считает, что если бы Крым остался в составе Украины, то на полуострове повторилась бы одесская трагедия.

2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе произошли столкновения между активистами Антимайдана футбольными фанатами из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдайна. Палаточный лагерь противников Евромайдана был разрушен, а Дом профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана, подожжён. Всего погибли 48 человек, более 250 пострадали.

В годовщину трагических событий националисты провели марш по городу. Они собрались на Соборной площади, где произошли стычки между радикалами и сторонниками Антимайдана, а потом направились по Дерибасовской улице в парк Шевченко, где состоится митинг.